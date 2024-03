Wolke Janssens en STVV onder de indruk van Antwerp: "Nog nooit meegemaakt dit seizoen"

STVV ging met de billen bloot in het Bosuilstadion en verloor met 3-0 van Antwerp. Achteraf hadden ze bij STVV dan ook allemaal hetzelfde verhaal.

"De coach zei het ook al, we ondergingen de wet van de sterkste", zei STVV-verdediger Wolke Janssens al snel na de wedstrijd. "Het was lange tijd overleven voor ons", gaf hij toe.

Furieuze start

Al na 10 minuten had Antwerp al een handvol keer naar doel getrapt maar de regerende landskampioen stuitte telkens op doelman Suzuki. "Dat was enorm furieus, een beetje overdreven bijna. Gelukkig gingen we toch met 0-0 de rust in en dan hoop je de 1-0 zo lang mogelijk uit te stellen", ging Janssens verder.

0 schoten tussen de palen

De 1-0 viel echter relatief snel na rust waardoor de ban werd gebroken en er ook nog een tweede en derde doelpunt viel. Opvallend genoeg liet STVV geenenkel schot tussen de palen noteren. "We zeiden het nog tegen elkaar dat dit echt de enige wedstrijd van dit seizoen was waarin we zelf niets gecreëerd hebben. Antwerp gaf echt amper iets weg. Zowel zonder als met de bal waren ze veel beter dan wij."

Toch roept Janssens nog enigszins verzachtende omstandigheden in om zijn ploeg in te dekken: "Op Antwerp met een jonge ploeg en dan ook nog eens enkele nieuwe namen... Zelf ben ik blij dat ik nog eens 90 minuten mocht spelen", besloot Janssens. Voor de verdediger was het nog maar zijn derde basisplaats van het seizoen.