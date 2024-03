'Anderlecht wil uitpakken op transfermarkt en heeft oog laten vallen op ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City'

Maar zal Kasper Schmeichel na dit seizoen ook nog in doel staan bij Anderlecht? Dat blijft nog maar even de vraag. Zijn contract loopt in juni af.

Anderlecht zou dus duidelijk al naar een vervanger aan het zoeken zijn. Volgens Florian Plettenberg, journalist bij Sky Sports, zou paars-wit geïnteresseerd zijn in Stefan Ortega van Manchester City. Er zijn echter nog clubs die hun oog hebben laten vallen op de 31-jarige doelman.

De doelman speelt bij de Citizens niet al te vaak. Gesprekken over een contractverlenging lopen vast, mede omdat Ortega een vaste doelman wil worden, wat bij City moeilijk wordt. Pep Guardiola zou hem wel heel graag willen houden.

⚠️ Excl. News #Ortega: Talks about a new contract beyond 2025 are currently stalling! His departure in summer is possible!



➡️ No agreement between both parties regarding the salary issue

➡️ Ortega, ready to become a No. 1



More talks with ManCity are scheduled as Guardiola is… pic.twitter.com/WpvK5BKwoj