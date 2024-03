Cercle Brugge blijft geloven in Champions' Play-off: "Maar dat is nu echt wel noodzakelijk"

Cercle Brugge verloor vorige zaterdag met 2-3 tegen KV Mechelen en kreeg zo een flinke dreun. Toch heeft het nog altijd alles in eigen handen op de top zes te halen.

"Natuurlijk kwam het verlies hard aan", zei Boris Popovic na de wedstrijd tegen KV Mechelen. "We wisten dat KV Mechelen in een begenadigde periode zit en dat is tegen ons nog maar eens gebleken", zei de Serviër.

Door het puntenverlies van KAA Gent en Racing Genk heeft Cercle Brugge wel nog altijd alles in eigen handen. Met wedstrijden tegen Charleroi en RWDM heeft Cercle nog twee wedstrijden tegen ploegen die strijden tegen de degradatie.

Champions' Play-offs

Popovic en Cercle blijven echter nog ambitieus. "Ik blijf geloven dat we onze ambitie kunnen waarmaken. De Champions' Play-off is nog altijd niet in gevaar voor ons. Maar dan zijn de drie punten in Charleroi komende zaterdag echt noodzakelijk."

Cercle kan goed eindigen, dat bewees het vorig seizoen toen het 9 op 12 pakte. "Tot de slotmatch op Zulte Waregem moesten we knokken om bij de top acht te finishen, wat uiteindelijk lukte. Nu gaan we op dezelfde wijze proberen in de top zes proberen komen."