Felice Mazzu heeft duidelijke boodschap voor iedereen die Charleroi liefheeft: "Misschien wel belangrijkste wedstrijd van de laatste 10 jaar"

Het reguliere seizoen loopt stilaan op zijn einde. Het is onderaan de stand enorm spannend, want nog een aantal clubs kunnen de Play-downs halen.

Charleroi kon afgelopen weekend uit de rode zone klimmen door te winnen van KVC Westerlo. Nu hoopt de club daar te blijven, om het behoud te verzekeren. Coach Felice Mazzu heeft een heel duidelijke boodschap voor iedereen wie de club liefheeft.

"Beste supporters, we kennen elkaar nu al enkele jaren. Ik spreek jullie vandaag toe omdat wij, de spelers, de staf, de club en alle liefhebbers van Sporting en de stad Charleroi jullie nodig hebben", begint hij in een filmpje.

"De overwinning tegen Westerlo heeft ons veel deugd gedaan en we zijn klaar om zaterdag alles te geven tegen Cercle Brugge. Het is een belangrijke wedstrijd voor de club en de stad."

De Charleroi-coach benadrukt nog maar eens hoe belangrijk de wedstrijd tegen Cercle Brugge is voor de club. "Deze wedstrijd is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de afgelopen 10 jaar. We zijn nooit sterker dan wanneer jullie, de supporters, er zijn om ons te stimuleren en ons de energie te geven die we soms missen."

"Voor de internationale dag van de rechten van de vrouw is de toegang gratis voor alle vrouwen, en 5 euro voor alle mannen. Meer dan ooit hebben we jullie nodig. Voor de club, voor de spelers en vooral voor Charleroi, allemaal in het stadion deze zaterdag", besluit Mazzu.