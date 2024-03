'De irritantste speler ooit' supportert voor één keer voor Hans Vanaken

Moneytime in de Jupiler Pro League. Niet alleen voor play-offs 1, maar ook onderin blijft het razendspannend voor enkele ploegen.

Kevin Geudens volgt dit weekend enkele duels met argusogen. Zo is er vrijdagavond al KV Mechelen-Westerlo. Geudens speelde voor beide ploegen, respectievelijk zes en drie jaar. Hij kiest toch voor Malinwa.

“Ik draag beide ploegen een warm hart toe maar ik hoop dat Westerlo zich kan redden zonder dat het een punt nodig heeft tegen KV”, maakt Geudens duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

Geudens hoopt dat KV Mechelen er nog in slaagt bij de eerste zes te geraken. “Wij grepen er twee keer net naast. Eén keer kwamen we één punt te kort, daar denk ik nog altijd aan terug. Op de voorlaatste speeldag gaven we op Germinal Beerschot tien minuten voor tijd op een knullige manier de zege weg.”

Geudens volgde Vanaken 90 minuten lang

Westerlo gunt hij ook van harte het behoud. “Als Club zondag wint tegen OHL, dan zie ik het niet meer mislopen voor Westel. Een puntje in de laatste twee wedstrijden is dan genoeg. Misschien is dat zelfs niet nodig.”

Voor één keertje dan maar voor Hans Vanaken supporteren, de man die Geudens bestempelde als 'de irritantste speler waar hij ooit tegen gespeeld heeft'. “Daar ben ik achteraf vaak op aangesproken. Ach, ik zie het als een compliment”, gaat Geudens verder.

“Dennis Van Wijk had me voor de wedstrijd de taak gegeven om Vanaken 90 minuten lang te volgen. Overal. Hans had dat niet graag. Na 15 minuten keek hij me al vragend aan: Ga jij dit een hele wedstrijd blijven doen? Dat hij zich dat vandaag nog herinnert, wil zeggen dat ik die dag mijn job goed gedaan heb.”