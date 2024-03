Mogelijk fatale fout door OHL in verleden gemaakt en Club heeft crisis bezweerd maar: "Dat kan verschil maken"

Met een uitwedstrijd bij Club Brugge voor de boeg is het voor OHL kwestie van te verrassen. Gebeurt dat niet, dan kan het wel eens faliekant aflopen.

De teneur rond OHL is dat het de mogelijkheid om het behoud te verzekeren verkwanseld heeft in de duels tegen andere degradatiekandidaten. Het drieluik tegen Standard, Charleroi en RWDM leverde amper 2 op 9 op. Voordien werd ook in Kortrijk niet gewonnen. En nu zit OHL met moeilijke affiches, en de gebakken peren.

OHL-speler Schingtienne trekt harde conclusie

"Er waren kansen tegen onze rechtstreekse concurrenten, we hebben ze niet gepakt", is ook de conclusie van Joël Schingtienne (21). En sommige van die ploegen graaien wel eens die broodnodige driepunter mee. "Het is niet makkelijk om een goed resultaat van een concurrent, zoals de zege van Charleroi in Westerlo, te vernemen."

"Maar we moeten op onszelf focussen en dan komt het wel goed", blijft Schingtienne positief over de strijd om het behoud. "We moeten nu vooruit kijken en punten pakken tegen Brugge en Mechelen." Makkelijker gezegd dan gedaan. Er zit bij Club wel nog druk op de ketel, maar de 0-3 in Genk zorgt in Brugge toch al voor een ander gevoel.

Druk op achterlinie tegen Club Brugge

Toch zakt de moed de Leuvense burger blijkbaar nog niet in de schoenen. "We moeten echt wel wedstrijd per wedstrijd nemen en in Brugge proberen drie punten te pakken. Dat kan een groot verschil maken voor ons." Er zal best weer wat druk staan op de achterlinie van OHL, want vooraan worden doorgaans weinig potten gebroken.

"Het is niet altijd makkelijk, maar we moeten proberen zo weinig mogelijk goals tegen te krijgen. Als dat toch gebeurt, moet je proberen de knop om te draaien en verdere tegendoelpunten vermijden", weet centrale verdediger Schingtienne wat hem en zijn ploegmaats te doen staat.