Riemer kon zijn blijdschap niet op en spreekt ook over oplossingen voor probleem: "Tegen mijn broer gezegd dat ik nog nooit zo gelukkig was met zoiets"

Dinsdag besliste het BAS dat de wedstrijd Anderlecht-Genk niet herspeeld moet worden. Op Neerpede werd net de champagne niet bovengehaald. Brian Riemer was misschien nog de meest gelukkige, want hij had zijn spelers al beloftes gemaakt.

De spelers krijgen na de match tegen RWDM twee dagen vrijaf omdat ze zaterdag al spelen. "Ik zei tegen mijn broer dat ik nog nooit zo gelukkig was met een overwinning in een match die ik al gewonnen had", lachte Riemer. "Ik heb altijd gezegd dat het niet kon."

Oproep aan iedereen

"Dit is voor iedereen een goeie uitkomst. En ik hoop dat iedereen er ook mee stopt. Op een dag kan je daar zelf staan", vervolgde Riemer. "Zoals ik al zei: wat als je de beker wint en achteraf niet kan vieren omdat je niet weet of er nog een juridisch vervolg komt. Als het laatste fluitsignaal klinkt, is het gedaan."

Het feit blijft wel dat de arbitrage in België onder vuur blijft liggen. Riemer pleitte eerder om buitenlandse refs toe te laten, maar nuanceerde dit nu. "Mijn punt was meer dat we moeten praten over oplossingen in plaats van te praten over wat er gebeurde."

"We moeten nadenken over hoe we het product Belgisch voetbal fantastisch maken. Als er iets niet werkt, spreek over de oplossingen. In Denemarken hebben ze akkoorden met andere competities. Er zijn Denen die in Griekenland fluiten. Het is gewoon zaak om informatie en kennis uit te wisselen."

Anderlecht in beroep?

En nu dus het volgende: Anderlecht moet de eerste match van de play-offs achter gesloten deuren spelen omwille van de incidenten in de bekermatch tegen Standard. "Ik hoorde het nog maar net. De club is het nog aan het onderzoeken, maar ik kan er dus niks over zeggen." De kans is groot dat paars-wit in beroep gaat tegen de uitspraak...