De meest ongeduldige moest 8 jaar geduld tonen en dat wil hij nu niet meer: Rode Duivels kunnen profiteren (als het mag)

Mile Svilar, de man die zijn droom met jaren achter op het oorspronkelijke plan aan het waarmaken is. De 24-jarige doelman is onder Daniele De Rossi eindelijk titularis geworden bij AS Roma. Een rol waar hij zich maar liefst acht jaar geleden al klaar voor voelde bij Anderlecht.

Net voor het einde van de transferperiode in 2017 houdt Svilar het voor bekeken bij Anderlecht. Eigenlijk was hij zelfs boos. Anderlecht had net Matz Sels aangetrokken en dat betekende dat de toen 17-jarige Svilar geen kans maakte om eerste doelman te worden.

Er was immers ook nog Frank Boeckx. En hij moest zich dus voorbij twee ervaren doelmannen knokken. Dat was niet naar de zin van de clan Svilar, die vond dat paars-wit beloftes verbrak. De razend ambitieuze Svilar en vader Ratko hadden de ploegen immers voor het uitkiezen.

Nooit doorgebroken bij Benfica

Hij trok naar de Portugese topclub Benfica, waar hij zichzelf een jaar gaf om zich helemaal voor te bereiden en zijn plaats als nummer 1 op te eisen. Liep dat even anders zeg... Hij werd er gebarreerd door de Griek Odisseas Vlachodimos, die de onbetwiste eerste doelman bleef.

Twee jaar na zijn transfer zagen we hem terug en stond hij vol tatoeages. De jongen was man geworden en had in de tussentijd blijkbaar ook geduld aangeleerd. "Ik zou dezelfde keuzes maken", zei hij toen. "De infrastructuur, de omgeving, de ervaringen... Ik weet dat mijn tijd zal komen."

Maar dat gebeurde niet. In 2022 had hij er dan genoeg van en trok hij naar AS Roma, waar ene José Mourinho een grote toekomst voor hem zag. Maar ook daar moest hij geduld hebben, want Mourinho wou landgenoot Rui Patricio niet zomaar aan de kant schuiven.

Geliefd door Mourinho

Het plan van The Special One was wel om hem eerste doelman te maken, maar zoveel tijd kreeg hij niet. Daniele De Rossi nam begin dit jaar over en... het clubicoon hakte de knoop wel door. Intussen rijgt Svilar de topprestaties aan elkaar.

Aan zelfvertrouwen heeft het hem immers nooit ontbroken. "Het is ongelooflijk dat ik nu elke wedstrijd mag starten. Het is een droom die uitkomt voor elke speler op dit niveau", lachte Svilar zich de tanden bloot.

In het gelijkspel met Fiorentina pakte Svilar dan ook nog een belangrijke penalty, hem de lof van zijn coach verdienend. "Mile is een fantastische jongen. Rui (Patricio) steunt hem. Hij was beslissend vandaag!"

Karaktertje: als het hem niet zint...

Maar zijn karakter is niet veranderd. Net als het hem toen niet zinde bij Anderlecht, zinde het hem nu niet bij de Servische nationale ploeg. Hij werd er al eens opgeroepen, maar dat is bijna drie jaar geleden. De bondscoach en de Servische voetbalbond lieten hem te lang links liggen naar zijn goesting.

En dus wil Svilar voor de Rode Duivels uitkomen. Als hij nog mag, want in Servië schermen ze met een regel die zegt dat een speler die opgeroepen wordt na zijn 21ste niet meer mag veranderen van nationale ploeg. Svilar was toen al 22, maar... hij heeft nog nooit gespeeld voor de A-ploeg.

In ieder geval zal Domenico Tedesco hem overwegen hoor. We hebben momenteel geen grote toptalenten onder de lat. Iets wat Svilar altijd wel is geweest en nog altijd is. Hij ruikt kansen bij België nu de toekomst van Thibaut Courtois bij de nationale ploeg onzeker is.

Opportunisme? Nee, want Svilar wil gewoon het hoogste bereiken. Hij voelt zich evengoed Belg als Serviër. Misschien nog iets meer Belg gezien hij hier is opgegroeid. Al heeft vader Ratko er zijn erfgoed duchtig ingepompt. En familie blijft het belangrijkste in zijn leven, naast voetbal natuurlijk...