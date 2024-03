🎥 Ongezien: ex-speler van Anderlecht verbaast iedereen en scoort twee rechtstreekse corners in één wedstrijd

Luka Adzic heeft geen blijvende indruk achtergelaten bij Anderlecht. Maar sinds hij weer in Servië speelt, is de linkervleugelspeler in topvorm.

Luka Adzic kwam in 2018 bij Anderlecht aan dat hem voor 800.000 euro kocht van Rode Ster Belgrado. Het is veilig om te zeggen dat dit geen succes is geweest. De Serviër stond slechts zes keer op het veld voor paars-wit.

In 2021 vertrok Adzic gratis naar PEC Zwolle. Zonder veel succes in de Eredivisie keerde hij in 2022 terug naar Servië. FK Cukaricki (tegenstander van KRC Genk in de Conference League eerder dit jaar) nam hem vrij over.

Dit seizoen heeft Luka Adzic zijn vertrouwen terug. Hij scoorde 4 doelpunten en gaf 6 assists in 22 wedstrijden in de Servische competitie. Nu slaagde hij er zelfs in om er twee te maken in één wedstrijd... van aan de cornervlag.

Hoewel de doelman van de tegenpartij het een en het ander te verwijten valt, verdiende zijn prestatie toch lof. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd nog wel in een 2-2 gelijkspel.