Beroep Anderlecht zorgt voor groot probleem bij voetbalbond, Pro League, rechtenhouders...: stel u voor dat het de titelmatch is

Officieel is het nog niet, maar het is zeker dat Anderlecht in beroep zal gaan tegen één match achter gesloten deuren. Die zou immers in de play-offs vallen en dat zou paars-wit sportief en financieel bijzonder hard straffen.

Het gaat over de rellen tijdens de bekermatch tegen Standard (dat dezelfde straf kreeg, maar er minder nadeel van zal ondervinden). Toen werd er door de aanhang van de Rouches met vuurwerk en met stoeltjes gesmeten. Beide ploegen werden gestraft met één match achter gesloten deuren, maar Anderlecht vindt dat zij veel zwaarder gestraft worden. Financieel betekent een match achter gesloten deuren tijdens de play-offs een verlies van minstens 850.000 euro netto. Play-offs op hun hoogtepunt Anderlecht gaat dus in beroep, maar het probleem daarbij is dat de uitspraak daarvan theoretisch gezien pas midden april zal vallen. Als de play-offs al op hun hoogtepunt zitten. Daar zit niemand - voetbalbond, Pro League, rechtenhouder Eleven/DAZN, supporters - op te wachten. En stel u voor dat het om de titelmatch gaat... Als die achter gesloten deuren zal moeten worden gespeeld, is de chaos niet te overzien. Daarom vraagt Anderlecht ook om de straf ofwel om te zetten ofwel uit te stellen naar volgend seizoen. Ergens hebben ze wel gelijk, want de belangen zijn groot en de play-offs zouden voor iedereen hetzelfde moeten zijn in principe. We zullen zien hoe het uitdraait, maar de kans is groot dat er gehoor wordt gegeven aan de vraag van Anderlecht.