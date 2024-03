Enkele opvallende afwezigen in de selectie van Rode Duivels: "Ik zie de nood momenteel niet om hem op te roepen"

Domenico Tedesco haalde met Koni De Winter één nieuw gezicht bij de selectie. Sommigen hadden de terugkeer van Thorgan Hazard verwacht of zelfs Toby Alderweireld. De bondscoach gaf er meer uitleg over.

De Bruyne heeft een liesprobleem en wordt gespaard voor de twee oefenmatchen. De kalender van Manchester City is immers druk genoeg de komende maanden en Tedesco weet al wat hij aan KDB heeft.

Gisteren sprak ik met de dokter en Kevin, en we zijn tot de conclusie gekomen dat het risico te hoog is. We moeten niet alleen rekening houden met de speler zelf, maar ook met het team waar hij deel van uitmaakt. Het moet verstandig zijn om hem op te roepen."

"Als hij niet in staat is om te spelen of te trainen, is het onze verantwoordelijkheid om zijn gezondheid te waarborgen. Het is beter voor hem om de tijd te nemen om volledig te herstellen bij City, zodat hij klaar is voor het EK. Op dit moment kunnen we geen enkel risico nemen, vooral niet met Kevin."

"Hij doet het heel goed bij Anderlecht en we zijn blij dat zij weer een hoog niveau halen. We houden hem natuurlijk in de gaten en hij staat op de long list voor het EK. We houden zijn situatie nauw in het oog."

"Net als heel Union heeft hij indruk gemaakt. Maar Thomas Meunier speelde de laatste maanden zowel in Duitsland als in Turkije en doet het daar heel goed. We kiezen voor zijn ervaring. Net als Hazard staat hij op de uitgebreide lijst en we houden hem zeker in de gaten.

"De deur is niet gesloten voor Toby", herhaalde Tedesco nog maar eens. "Net als bij Axel Witsel zal ik hem oproepen als we er nood aan hebben. Maar die nood is er nu niet", verklaarde de bondscoach.

"Ik geef nu het vertrouwen aan de jonge spelers. Ok, die zullen nog fouten maken, maar we moeten ze dat vertrouwen geven. Anders verlies je ze allemaal. Die vertrouwensband kan (knipt met de vingers) zomaar verdwijnen. Dat is het signaal dat ik geef aan alle 39 spelers die ik al opgeroepen heb. Ze weten waar ze staan."