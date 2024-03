Westerlo-Genk: Het Belgische voetbal had dit echt niet nodig...

Het Belgisch kampioenschap is echt...verrassend. Deze keer is het niet alleen de scheidsrechter die voor discussie zorgt, maar het wedstrijdeinde tussen Westerlo en Genk. We zijn niet voor niets het land van het surrealisme.

Dankzij hun gelijkspel (1-1) tegen Genk heeft Westerlo zich weten te redden. Genk daarentegen heeft zich gekwalificeerd voor de Champions' Play-offs. Een resultaat dat beide teams goed uitkomt. Misschien zelfs een beetje te goed...

Het einde van de wedstrijd ontaardde namelijk in een compleet bizarre scène. De Genk-spelers lieten gedurende de laatste 5 minuten de bal rondgaan, Westerlo liet alles gebeuren.

Nog gekker: Kayembe en Madsen (die niet eens in dezelfde ploeg spelen, laten we dat even herhalen) wisselden zelfs passes uit. De Genk-speler gaf de bal aan die van Westerlo, die, terwijl het doel leeg was, een schijnbeweging maakte alsof hij ging schieten en gaf toen de bal terug... De beelden zijn beschamend. Simpelweg.

Onderzoek bij de voetbalbond, De Mil ontslagen

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Niet verrassend, eerlijk gezegd. Deze ochtend verklaarde de procureur van de Belgische voetbalbond Ebe Verhaegen dat er een onderzoek zal worden gestart.

"Verschillende elementen wijzen erop dat de twee trainers signalen naar elkaar gaven en vervolgens instructies aan hun spelers gaven", legde hij uit.

Niet lang daarna en om zich te distantiëren, ontsloeg Westerlo Rik De Mil. Een triest einde voor de man die Westerlo had weten te redden.

Kunnen we zoveel minachting hebben voor voetbal en fair play?

Wat heel verrassend is aan dit verhaal, is dat volgens sommigen het allemaal niet zo erg is. Verhaegen liet al weten dat de voetbalbond niet met grof geschut op de twee teams zal schieten. Ook de supporters reageren verdeeld op de situatie. De helft van de fans vindt wat zondag gebeurde niet zo erg.

De fairplay zou nochtans hoog in het vaandel gedragen moeten worden. Welk voorbeeld wordt hiermee gegeven? Het Belgisch voetbal zit al weken en maanden in slecht vaarwater, rond de scheidsrechterlijke beslissingen en de supportersrellen. Nu krijgt het opnieuw een reden om niet serieus genomen te worden.

Laten we niet vergeten dat niet zo lang geleden een corruptieschandaal de hele sector op zijn kop zette. En het is niet op deze manier dat we het opnieuw het respect zullen geven dat het verdient.