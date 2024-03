Gewezen Rode Duivel aangeboden bij Antwerp en Anderlecht, dit staat een deal richting Lotto Park in de weg

Door een impasse in Sevilla moet Adnan Januzaj een club vinden om zijn carrière opnieuw te gaan lanceren. Diverse geruchten spraken over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht.

Als we denken aan de wedstrijd tussen Engeland en België, herinneren we ons natuurlijk ook het ongelooflijke doelpunt van Adnan Januzaj dat de Rode Duivels naar de groepswinst stuurde op het WK in Rusland.

En ons naar de helft van het schema stuurde dat onze droom in een nachtmerrie veranderde. Na het Japanse mirakel en de Braziliaanse demonstratie, beleefden de Duivels een drama tegen Frankrijk in de halve finales.

Januzaj speelde destijds bij Real Sociedad, maar speelt momenteel in Sevilla. Daar heeft hij nog niet al te veel plezier beleefd. Hij werd eerst verhuurd aan Basaksehir, maar keerde terug naar Andalusië. Daar belandde hij op de bank, zonder veel opties op beterschap.

Januzaj naar Anderlecht? Meer een droom dan werkelijkheid

Zijn laatste optreden op het veld dateert alweer van 25 februari tegen Real Madrid waar hij... één minuut speelde. In december en begin januari speelde hij weliswaar wat meer, maar het lijkt erop dat er dringend een oplossing moet komen.

Afgelopen winter was er aandacht van Anderlecht en Antwerp, waar de gewezen Rode Duivel werd aangeboden. Het Nieuwsblad onthulde recentelijk dat ondanks de connecties tussen Jesper Fredberg en Sevilla, de komst van de Rode Duivel onwaarschijnlijk is. De salariseisen van de speler zouden te hoog zijn voor de club.