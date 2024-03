Anderlecht heeft een structureel probleem: "We hebben er geen oplossing voor"

Anderlecht zit verveeld met een infrastructureel probleem. De RSCA Futures spelen hun thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion, maar daar is amper sfeer te bekennen. Een probleem dat al verschillende keren werd aangehaald, maar waar geen oplossing voor te vinden is.

Voor Anderlecht is het enorm belangrijk dat de RSCA Futures in de Challenger Pro League uitkomen. De jonge talenten leren er zo al vroeg hoe het is om tegen volwassenen te spelen. De bedoeling is immers nog altijd om grote talenten zo snel mogelijk te laten doorstromen.

Dit seizoen werd al voorspeld dat ze tegen degradatie gingen moeten strijden, maar al gauw werd duidelijk dat ze sterker waren dan iedereen had gedacht. Vier wedstrijden voor het einde zijn ze met negen punten voorsprong op de voorlaatste al quasi zeker van behoud.

Geen ander stadion te vinden

Maar de thuiswedstrijden vormen een probleem. Voor de thuismatchen van de Futures komen er een paar honderd fans opdagen. En die zie je amper zitten in een stadion van 50.000 plaatsen. De sfeer tijdens de wedstrijd is er dan ook onder nul, wat vooral in het voordeel van de tegenstanders speelt.

De Futures behaalden amper 11 van hun 32 punten in 'eigen huis'. Er werd gezocht naar een oplossing in de buurt, maar die is er niet. Vroeger speelden de beloften nog op het veld van Dender, maar dat veld voldoet niet aan de eisen voor profvoetbal.

"We hebben alle opties onderzocht, alle stadions in de buurt bekeken", zuchtte Jesper Fredberg. "De strenge licentievoorwaarden maken het onmogelijk om elders te gaan spelen. De Heizel is voorlopig de enige oplossing."

Geen volledig nieuwe grasmat

En wat dan met het eigen Lotto Park? Gezien de kalender is dat ook geen optie. En nog belangrijker: het grasveld is er al een heel seizoen een probleem. Daar zal deze zomer hard aan gewerkt worden, maar een volledig nieuwe grasmat komt er niet.

Dat is te duur. "Er wordt wel een totale regeneratie gedaan tot op de zandbodem", gaf Fredberg nog mee. Maar aangezien Anderlecht volgend seizoen waarschijnlijk weer Europees voetbal speelt, is het geen optie om het veld nog meer te belasten. Ook Union zal naar een alternatief op zoek moeten.

De RSCA Futures zullen dus ook volgend seizoen op Heizel spelen. Anderlecht gaat wel proberen de matchen aantrekkelijker te maken voor de fans, zodat er meer volk zal zitten.