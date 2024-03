Bij Anderlecht hebben ze al een boodschap voor Club Brugge: "Het wordt oorlog"

Als er één conclusie kan getrokken worden uit de match van Anderlecht tegen Antwerp: de Brusselaars kunnen afzien. Dat zag ook Théo Leoni, die in de eerste helft de controle over het middenveld niet kon behouden.

Leoni had het uiteraard liever anders gezien. "We begonnen sterk. We probeerden de supporters mee te krijgen. Maar ook zij speelden een geweldige eerste helft. We zagen dat het niveau erg hoog lag voor beide teams", zei hij aan de RTBF.

Zoals in de reguliere competitie bewees dit Anderlecht echter dat ze kunnen afzien en toch geen kansen weggeven. "Jansen stond goed tussen de linies en gebruikte zijn lichaam goed. Het was een geweldig team van Antwerp. Het was de tweede tegen de derde dus we wisten dat het moeilijk zou worden."

Antwerp speelde geweldig

"Maar we genoten ervan om te lijden. We staken de handen uit de mouwen. We zeiden tegen onszelf dat we onze werkoutfits zouden aantrekken en de handen uit de mouwen zouden steken. En ik ben erg trots op mijn teamgenoten omdat we niet opgaven."

De druk op Union is een bijkomende positieve zaak voor paars-wit. "Het is speciaal omdat het alles opnieuw op gang brengt. Zo zijn de play-offs, dat wisten we al voor het begin van het seizoen. Maar we nemen het wedstrijd per wedstrijd omdat de wedstrijden zo ingewikkeld zijn."

Volgende week wacht een verplaatsing naar Jan Breydel. "Vandaag hebben we drie punten gepakt maar nu is het doel al Brugge, dat wordt een oorlog. We bereiden ons daarop voor en we zullen proberen het maximale te bereiken."