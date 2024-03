Union gaat alweer op zoek moeten naar nieuwe smaakmaker: "Mijn zus weet alles"

Met die statistieken en die impact op het team? De kans dat Cameron Puertas volgend seizoen nog bij Union SG speelt, is klein. Misschien kan de Champions League hem nog overtuigen, maar dan nog... Hij wil ook zijn vorm ten gelde maken.

Union is niet meteen de best betalende ploeg, al zijn de spelers er wel graag. Een transfer is - zoals we afgelopen zomer zagen - nooit ver weg. "Er zijn nog tien wedstrijden over", aldus Puertas bij Sudpresse.

"Als we daar één of twee titels aan toevoegen, kan mijn waarde nog verder stijgen. En niet alleen de mijne. Union is een opstapje voor onze carrière. Maar dat zijn dingen waar ik later aan zal denken."

"Het is mijn zus die hiermee bezig is samen met mijn agent. Ik heb hun gezegd dat ik niets wil weten tot het einde van het seizoen. Ik heb de fout gemaakt in Lausanne om mijn agent te vragen wat er gaande was gedurende het jaar, en dat bleef maar in mijn hoofd rondspoken. Mijn zus weet alles en ik weet niets."

Puertas weet ook welke competitie hem altijd mag bellen. "Engeland en Spanje, maar ook Duitsland. We hebben daar gespeeld en ik vond het echt leuk. Het sprak me aan", vervolgde hij.

Zijn speelstijl zou overal passen, maar misschien nog het best in Duitsland. "Dat zou best goed kunnen zijn, en Engeland ook. Spanje is meer technisch; dat zou voor de trots van mijn ouders zijn. Maar ze zijn al erg trots op me zoals het is. Mijn vader heeft sterren in zijn ogen. Hij komt me vaak opzoeken."