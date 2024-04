Grote honger bij titelpretendent, maar meteen een dubbele opdoffer

De honger is groot bij Union SG. Dat staat alvast te lezen bij de bekendmaking van de eerste selectie van de Brusselaars in de Champions' Play-off. Een paar sterkhouders zijn er wel niet bij voor Union.

Dat Koki Machida er niet bij is bij de troepen van Alexander Blessin? Dat is niet meer dan logisch, want hij pakte twee keer geel op speeldag 30 van de reguliere competitie en is dus geschorst. Toch is hij niet de enige afwezige.

Ook Kevin Mac Allister wordt gemist bij Union SG. Hij kampt met een hamstringblessure en is daardoor buiten strijd voor de match tegen KRC Genk.

Voor Union staat er sowieso druk op de ketel. Na de zege van RSC Anderlecht tegen Antwerp is puntenverlies uit den boze om niet nog meer onder druk te komen de komende negen speeldagen in de Champions' Play-off.

Grote honger bij Alexander Blessin en Union SG

En dus is het alle hens aan dek bij Union. "De honger is groot", werd er alvast gemeld op X. "We willen het beste van onszelf laten zien in de play-offs."

Dit zijn de namen voor Union tegen Genk: Lindner, Imbrechts, Moris, Rasmussen, Amani, Lapoussin, Teklab, Terho, Castro-Montes, Puertas, Vanhoutte, Sadiki, Huygevelde, Kabangu, Eckert Ayensa, Nilsson en Amoura.