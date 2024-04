Deze dure zomertransfer van Anderlecht mag zich toch serieus zorgen beginnen maken gezien wat Fredberg van plan is

Jesper Fredberg is de zomermercato aan het voorbereiden. Hij heeft altijd gezegd dat hij 3 of 4 transferperiodes nodig zou hebben om Anderlecht weer op het oude niveau te krijgen. Tot hier toe zit hij voor op schema, maar hij heeft al een aantal targets op het oog om de ploeg nog te versterken.

In die optiek is de naam van Oliver Sonne al gevallen. Een 23-jarige Deens-Peruviaanse rechtsachter die momenteel bij Silkeborg speelt. De combinatie Denen-Belgen bevalt Fredberg duidelijk heel goed gezien hoe het basiselftal bestaat uit zeven Belgen, drie Denen en een Zweed.

Dat zouden ook wel nog eens zes Belgen en vier Denen kunnen worden als Delaney weer in het elftal staat, maar soit... Het gaat vooral over hoe opmerkelijk de interesse in Sonne wel is. De rechtsachter is immers al dubbel bezet met Killian Sardella en Louis Patris.

Transfer Sardella?

Maar de zomertransfer van paars-wit heeft nog niet kunnen overtuigen. Hij kostte toch 3,5 miljoen euro, maar kwam enkel in beeld toen Sardella geblesseerd was. Sinds die weer in de ploeg staat, speelde hij geen minuut meer. Eerder dit seizoen viel hij ook al uit de wedstrijdkern toen iedereen fit was.

Nu kan het wel gebeuren dat Sardella een transfer gaat maken natuurlijk. De sterke prestaties van de Neerpede-boy zijn niet onopgemerkt gebleven. Dit seizoen is hij verdedigend onverzettelijk en neemt hij de hele flank voor zijn rekening aangezien Dreyer veelal centraal te vinden is. Zijn contract loopt ook af in 2025.

Dat is een interessant profiel, ook omdat hij nog steeds maar 21 is. Zijn marktwaarde staat op 5 miljoen, maar Anderlecht zou er wel eens meer voor kunnen krijgen. Maar zelfs als hij vertrekt, blijft het slecht nieuws voor Patris dat ze nu al naar een waardige vervanger zoeken.

Patris heeft een probleem

Sonne speelt alles bij Silkeborg. Vreemd genoeg verloren die na een heel goeie start hun laatste zeven competitiewedstrijden en kunnen ze Europees voetbal nu al vergeten. Dat zou een extra motivatie zijn voor hem om naar Anderlecht over te stappen.

U hoeft ook geen waarzegger te zijn om te voorspellen hoe dat gaat uitdraaien voor Patris... De rechtsachter heeft de overstap van OH Leuven niet echt verteerd en vindt zijn plaats niet in het systeem van Brian Riemer, die hem enkel gebruikt om diep te lopen.

Riemer liet zelfs al zijn middenvelders terugzakken naar de rechtsback als Patris op het veld stond. Niet meteen hoopgevend voor zijn toekomst bij de club allemaal...