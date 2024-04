Een leegloop bij Antwerp deze zomer? Sterkhouder spreekt zich uit over vertrek

Ghelamco, het bedrijf van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, zit in slechte papieren. De kans is dan ook klein dat hij komende zomer opnieuw geld in de club pompt.

Met Arthur Vermeeren moest Antwerp deze winter al een van zijn sterkhouders verkopen om vers geld binnen te krijgen. Of er deze zomer geld zal zijn om sterkhouders te houden of te verlengen, is nog maar de vraag. Een van die spelers is Chidera Ejuke (26). De Nigeriaan kon door een gunstmaatregel voor spelers uit Rusland gehuurd worden bij CSKA Moskou. Daar loopt zijn contract deze zomer na vier seizoenen af. Blijft Ejuke bij Antwerp? Of Antwerp hem zal kunnen houden, is maar de vraag. De marktwaarde van Ejuke steeg sinds hij bij Antwerp voetbalt van 4,5 miljoen euro naar 6 miljoen euro. Gelukkig voor Antwerp moet het geen transfersom op tafel leggen. Dat geldt natuurlijk ook voor andere clubs, die Ejuke misschien een hoger loon zullen kunnen aanbieden. "Bij Antwerp blijven is zeker een van de opties, ik zeg niet bij voorbaat neen", zegt Ejuke bij Het Nieuwsblad. "Maar om eerlijk te zijn: ik ben daar totaal niet mee bezig. Ik ben volledig gefocust op de play-offs. Zodra die voorbij zijn, kunnen we aan de toekomst beginnen te denken en erover praten."





