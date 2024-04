Analisten verschillen danig van mening over doelman JPL-club: "Tweede flater" vs "Dat doe je niet met een slechte doelman"

Bij Club Brugge doet Nordin Jackers het in afwezigheid van Simon Mignolet prima, ook bij Antwerp staat er een andere doelman onder de lat in deze play-offs. Eerder op het seizoen was er veel te doen om Schmeichel bij Anderlecht: goalies bepalen wel vaker de eindafrekening.

In het begin van het seizoen was Anthony Moris een van de bakens van lucht bij Union SG. De laatste paar weken krijgt hij echter veel doelpunten binnen. Ook tegen Cercle Brugge was dat opnieuw het geval voor de goalie: 2-3 werd het in het Dudenpark.

Zowel tegen Antwerp in de reguliere competitie als op speeldag 1 van de Champions' Play-off tegen Genk ging hij echter in de fout. En dat heeft wel degelijk een impact op wat er de komende weken nog kan gaan gebeuren.

"Het is een echte flater en wat Moris betreft is het al de tweede keer. Tegen Antwerp in de reguliere competitie gaat hij in de fout en misrekent hij zich ook in een luchtfase bij het uitkomen", aldus Franky Van der Elst daarover in Extra Time.

Reeks neergezet onder Anthony Moris

"Of die fase in zijn hoofd speelde? Misschien. Het moment van flateren is altijd waar wordt naar gekeken, het zijn belangrijke punten die je verliest", meent de analist. Die punten kunnen ook van belang zijn in de eindafrekening.

Wesley Sonck ziet dat veel doelmannen een probleem hebben met hun dieptezicht, Herman Brusselmans wilde temperen: "Als je begint te twijfelen binnen een seconde, dan blijf je twijfelen en dan krijg je dit soort toestanden. Maar je verliest geen 24 wedstrijden op rij niet met een slechte doelman."