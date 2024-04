Mark Van Bommel spaart lof niet voor JPL-club: "Ze hebben de beste kern van België"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp neemt het na de 0 op 6 op tegen Club Brugge in de Champions' Play-offs. Coach Mark Van Bommel strooide met bijzonder veel lof voor de tegenstander.

Antwerp reist zondagnamiddag af naar het Jan Breydelstadion. Na de 0 op 6 van de eerste twee speeldagen in de Champions' Play-offs gaat The Great Old op zoek naar een overwinning.

Coach Mark Van Bommel had bijzonder mooie woorden voor zijn tegenstander. "Op de allereerste persconferentie van het seizoen kreeg ik de vraag: wie wordt kampioen? ‘Club Brugge wordt kampioen’, zei ik. Ze zijn nog altijd titelfavoriet", vertelde hij volgens Gazet van Antwerpen.

"Ze hebben de beste kern van België. Kijk eens met wie ze spelen en wat er nog op de bank zit. De nieuwe trainer zorgde voor een nieuwe schwung. Er zit nu meer structuur in. Er is duidelijkheid op het veld", gaat de Nederlandse coach verder.

Antwerp zit momenteel niet in de beste situatie. De club staat laatste in Play-off 1 met 26 punten. Hoe zal Van Bommel voor beterschap zorgen?

"Door elke keer weer hetzelfde te doen, zonder hetzelfde riedeltje af te spelen. We maakten het dit seizoen al een keer eerder mee, met nederlagen tegen achtereenvolgens Charleroi, Porto en Club Brugge. Erna wonnen we van Lierse en hebben we een reeks neergezet."

"Dat moet je af en toe een keer doen. Of, hoe moet ik het zeggen, eens een onverdiende overwinning behalen. Er resten nog acht wedstrijden. Als je een serie met drie tot vier zeges neerzet, sta je ineens heel dichtbij", besluit hij.