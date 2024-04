Vincent Mannaert kondigt verrassende plannen aan na vertrek als TD bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Club Brugge zijn ze volop aan het kijken naar de toekomst. Zowel qua ledenbestand als in de zoektocht naar nieuwe sterke mannen is er nog wel wat onduidelijkheid. Ook voor Vincent Mannaert komen er nieuwe tijden aan. Hij stopt deze zomer als sterke man bij blauw-zwart.

Vincent Mannaert heeft doorheen de jaren heel wat toptransfers weten te verwezenlijken voor Club Brugge. Zowel aan inkomende als aan uitgaande zijde heeft hij meermaals alles uit de kast weten te halen om blauw-zwart sterker te maken.

Op 1 juli stopt Vincent Mannaert officieel als technisch directeur bij Club Brugge, al is hij de facto nu ook al minder betrokken bij de dagelijkse werking. Rest de vraag: wat gaat de sterke man zélf doen na het einde van zijn termijn?

© photonews

"Ik wil dit seizoen op een mooie manier afscheid nemen. Ik kom naar alle resterende wedstrijden van Club — uit en thuis. Volgende week reis ik ook mee naar Thessaloniki", aldus Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws.

Betrokken blijven lijkt het toverwoord

De sterke man van Club Brugge laat weten dat hij als bestuurder en aandeelhouder nog een rol wil spelen bij blauw-zwart. Het gaat dan over maandelijkse vergaderingen met de Raad van Bestuur, minstens tot oktober 2025.

"Ik zal mijn rol spelen — fair máár met overtuiging. Per slot van rekening blijf ik na Bart en Orkila Capital de derde grootste aandeelhouder van Club Brugge. En wat ik daarnaast ga doen... Een sabbatjaar om ergens op een eiland te liggen, sluit ik uit. Ik zie mogelijkheden in de sport in het algemeen, maar ik wil niets overhaast beslissen", geeft Mannaert nog mee.