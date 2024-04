Imke Courtois geeft haar titelfavoriet

De titelstrijd kan deze zondag een nieuw elan krijgen. Met Anderlecht tegen Union en Club Brugge tegen Antwerp staan er opnieuw twee absolute toppers op het programma. En die kunnen voor wisselende kansen zorgen.

KRC Genk verloor tegen Cercle Brugge twee dure punten in de strijd om de titel en/of de Europese plaatsen. Club Brugge kan tegen Antwerp wél nog een goede zaak doen in de strijd om het allerhoogste dit seizoen.

Een paar weken geleden leek Union SG nog onbedreigd naar de titel te cruisen, maar ondertussen is de spanning helemaal terug in de competitie. En dus lijkt het alle hens aan dek te gaan zijn de komende weken, te beginnen met dit weekend.

© photonews

Anderlecht en Union SG spelen tegen elkaar een absolute topper. "Voor mij is Union SG nog steeds de favoriet", aldus Imke Courtois. Al heeft ze ondertussen wel al iets meer twijfel over hoe alles zal gaan verlopen.

Imke Courtois ziet Union als favoriet, maar ...

"Als Club Brugge wint van Antwerp en Anderlecht van Union SG, dan zeg ik volgende week Club Brugge", houdt ze een vinger aan de pols. Of hoe het ook de komende weken nog vaak zou kunnen veranderen in de titelrace.

Een tijdje geleden was er nog de vraag of Union nog naast de titel zou grijpen, ondertussen is dat dus toch realistischer geworden dan toen gedacht werd. "Maar tot vandaag is Union nog steeds mijn favoriet", aldus nog courtois.