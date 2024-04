Ontknoping in de Jupiler Pro League nog niet voor meteen: "Op dat moment bekijken"

Vanavond ontvangt KRC Genk in eigen huis leider RSC Anderlecht. Het zou wel eens een cruciaal duel kunnen worden, al spreken ze dat bij de Limburgers tegen.

KRC Genk telt zeven punten achterstand op RSC Anderlecht. Een overwinning in het onderlinge duel is vanavond hoe dan ook nodig om zicht te houden op een mogelijke landstitel.

Carlos Cuesta trekt het hem allemaal niet veel aan. Hij bekijkt het voorlopig nog wedstrijd per wedstrijd. Na het puntenverlies tegen Cercle Brugge is het voor Genk belangrijk om weer aan te pikken met een zege, of de tegenstander nu leider Anderlecht is of iemand anders.

In de Champions’ Play-offs is iedereen immers aan elkaar gewaagd, maar kan je ook van iedereen winnen. En dat willen de Limburgers vanavond voor eigen publiek maar al te graag laten zien aan voetbalminnend Vlaanderen.

Nog geen ontknoping in Jupiler Pro League

De ontknoping van de Jupiler Pro League is volgens Cuesta nog niet voor meteen. “Ik heb geleerd dat je hier in België pas op drie speeldagen van het einde kan zeggen of je nog mee gaat doen voor de titel of niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Natuurlijk leeft in de kleedkamer wel het idee dat alles mogelijk is, maar iedereen beseft dat de weg nog heel erg lang is. Het klinkt cliché, maar we bekijken het wedstrijd per wedstrijd en zullen op drie speeldagen van het einde wel zien waar we staan en wat we nog kunnen bereiken.”