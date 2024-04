Staat Moris ook de komende wedstrijden in doel bij Union? Blessin heeft ingrijpende beslissing genomen

Union SG is in vrije val. De Brusselaars lijken inmiddels amper nog op de titelfavoriet die ze enkele weken geleden wel nog waren. Ook Anthony Moris stapelt de foutjes op. Al gaat Alexander Blessin niét ingrijpen.

Het was de voorbije dagen één van dé onderwerpen. Moet Alexander Blessin ingrijpen en Anthony Moris uit doel zetten? De aanvoerder van Union SG ging de laatste drie wedstrijden niet vrijuit bij tegendoelpunten.

We willen de recente resultaten niet enkel op de doelman afschuiven, maar het is wel een feit dat Les Unionistes inmiddels RSC Anderlecht én Club Brugge over zich heen zagen springen in het klassement. En nu, coach?

Moris moet zich echter geen zorgen maken. De doelman bouwde de voorbije seizoenen te veel krediet op om aan de kant geschoven te worden. Bovendien vragen ook wij ons af of Heinz Lindler (invallersdoelman, nvdr.) klaar is om in deze omstandigheden in te vallen.

Dat is niet alles. Moris is de verpersoonlijking van de opmars die Union heeft gemaakt. De 64-voudig Luxemburgs international werd in het verleden gewogen en te licht bevonden voor het hoogste niveau, maar bewees in het Dudenpark het tegendeel.

Wie wordt kampioen van België?

Blessin wil de komende weken teruggrijpen naar het recept van de voorbije seizoenen. Zwijgen, werken, niét over de titel praten en… hopelijk opnieuw punten pakken. Dat geldt voor de ploeg én voor Moris. En dan zullen Les Unionistes wel zien waar het schip zal stranden…