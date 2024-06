Vertonghen schept meer duidelijkheid over zijn toekomst bij de Rode Duivels én bij Anderlecht

't Was een heel kalme en serene Jan Vertonghen die dinsdag de pers kwam te woord staan. Alhoewel hij niet gespeeld had, werd hij wel uitgekozen om commentaar te komen geven. En dat deed hij met grote klasse. Hij ging ook verder in over hoe hij zich voelt en over... Anderlecht.

Er is nog nooit in zijn carrière zoveel over hem geschreven als de laatste weken. Het toont het belang aan van de 37-jarige verdediger. De voorbije weken ging het dan over zijn blessure.

"Is dat zo? Is er veel over mij geschreven? (lacht) Ik ben hier graag en voel dat ik nog altijd iets bij te brengen heb", begon hij. "Is het niet op het veld, dan wel ernaast. Begrijp me goed: ik wil nog altijd elke minuut spelen, maar ik kan het beter plaatsen dan vroeger als ik niet speel."

"Ik ben hier vooral om de Rode Duivels te helpen. Als de coach zegt: "Ok Jan, je speelt", dan zal ik klaar staan. Maandag was dat nog niet zo, maar ik was er wel voor de jongens. Ik denk dat ik op die manier ook belangrijk kan zijn. En om op je vraag te antwoorden: ja, het doet deugd dat ik op die manier nog gewaardeerd word."

Anderlecht? Dat ligt bij mijn makelaar... En bij mij voor ik volledig groen licht geef

Maar hoe ziet zijn toekomst er nu uit? Uit het antwoord daarop kunnen we afleiden dat hij nog heel veel goesting heeft om door te gaan. "Maar ik weet het nog niet. Over Anderlecht kan ik nog niets zeggen. Het ligt bij mijn makelaar en ook bij mij, vooraleer ik volledig groen licht geef."

"Ik wil er nu niet over denken, want ik wil me volledig focussen op de nationale ploeg. Een volgend toernooi? (lacht) Ik heb mijn leeftijd, maar de kans bestaat natuurlijk altijd. Ik zal pas beslissen na het toernooi."

"Ik ga er goed over nadenken op vakantie. We zullen eerst afwachten hoe ik dit toernooi doorkom. Maar ik voel dat ik nu in een meer ondersteunende rol terecht kom."