Dave Peters stelt zijn 'ideale trainersstaf' voor de Rode Duivels samen: "Dan heb je een recept voor eremetaal"

Er wordt getwijfeld aan Domenico Tedesco om de nationale ploeg de komende jaren in handen te laten nemen. Voetbalcommentator en analist Dave Peters stelde bij 'Dat is fussball' zijn ideale trainersstaf samen.

Hij zou beginnen met Jan Vertonghen erbij te halen. "Dat is onze feelgood-manager, die ook af en toe eens kan doorprikken. Hij kan - in de beste manier van het woord - ook een klootzakje zijn wanneer het nodig is om iedereen wakker te schudden. Vertonghen kan nu eenmaal niet verliezen."

Maar wie als hoofdcoach? "En de tweede man die ik erbij wil, is Hein Vanhaezebrouck, of een Philippe Clement. Die namen werden al geopperd als trainer en daar kan ik zeker mee leven."

Daarmee is de dug out nog niet gevuld voor Peters. Hij zou er ook nog Frank Boeckx en Wesley Sonck bij zetten. "Boeckx is een voetbalgenie achter de schermen. Mensen zien hem als een hele toffe persoon, maar wees gerust: hij is veel meer dan dat en ziet het spelletje heel goed."

"Net zoals Wes (Wesley Sonck, red.). Hij zegt vaak dingen waarvan ik dan later besef: "Dju, zo had ik het nog niet bekeken". "Als die vier een onderling stoelendansje doen, heb je een recept om eremetaal te halen."

"Er zit veel empathie, menselijkheid en voetbalbranie in. Maar begrijp me ook niet verkeerd. Zolang de bondscoach in dienst is, heb ik daar veel respect voor. Dit is een plan voor op heel lange termijn", klinkt het.