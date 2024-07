'Parma wil Cobbaut lozen, maar Italiaanse traditieclub wil ook meteen sterkhouder van deze Belgische eersteklasser ophalen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Elias Cobbaut moet vertrekken bij Parma Calcio 1913. De verdediger heeft nog een lopend contract bij de Italiaanse traditieclub, maar er wordt niet langer op hem gerekend. Al willen de Italianen wel opnieuw komen shoppen in de Jupiler Pro League.

"Cobbaut heeft nog een contract voor één seizoen", aldus Mauro Pederzoli (sportief directeur van Parma Calcio 1913, nvdr.) in de Italiaanse media. "Maar het is de bedoeling dat we voor hem een plek buiten Parma vinden.

De 26-jarige verdediger voetbalde vorig seizoen op huurbasis voor KV Mechelen. Malinwa denkt eraan om hem definitief over te nemen, maar het prijskaartje is lastig. Parma betaalde in 2022 ruim drie miljoen euro voor Cobbaut aan RSC Anderlecht. De Italianen willen (een deel van) die som recupereren.

© photonews

En die transfersom moet ook meteen aangewend worden om uit te geven in… België. Parma heeft van Zion Suzuki een prioriteit gemaakt. "Suzuki is een doelman van wereldklasse in verhouding tot zijn leeftijd", is Pederzoli lovend over het 21-jarige sluitstuk van STVV.

"Het is geen geheim dat een pak Europese clubs hem volgen en ook graag willen halen", besluit de sportief directeur. "Ik word er dan ook héél graag mee in verband gebracht. Dat wil zeggen dat we kans maken om hem naar Parma te brengen."

Op welke speler uit de Belgische competitie aast Parma Calcio 1913?

De onderhandelingen tussen Parma en STVV zijn ook effectief bezig. Het Italiaanse bod bedraagt zeven miljoen euro, terwijl De Kanaries eerder aan een bedrag rond tien miljoen euro denken. Ter vergelijking: de marktwaarde van Suzuki wordt door Transfermarkt geschat op (amper) 2,5 miljoen euro.