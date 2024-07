Is er een 'probleem-Nusa' in de maak bij Club Brugge? Nicky Hayen moet cruciale knoop doorhakken

Antonio Nusa is nog steeds een speler van Club Brugge. En het uitblijven van zijn transfer lijkt een probleem te worden. Ondertussen moet ook Nicky Hayen een keuze maken.

Nog even herhalen: Antonio Nusa leek afgelopen wintermercato een droomtransfer naar de Premier League te maken. Brentford FC was bereid om 37 miljoen euro op tafel te gooien, maar knieproblemen - die achteraf ongegrond bleken te zijn - gooiden roet in het eten.

Sindsdien circuleert de naam van Nusa steevast op de geruchtenmolen. FC Barcelona, Bayer 04 Leverkusen, Tottenham Hotspur, Crystal Palace,… werden één voor één in verband gebracht met de 19-jarige aanvaller. Een concreet bod kwam er echter nog niet.

© photonews

Het uitblijven van die transfer - of van concrete belangstelling - weegt eveneens op Nusa. De zevenvoudig Noors international was in de voorbije oefenwedstrijden een schim van zichzelf. En laat ons eerlijk zijn: sinds de jaarwisseling was het veel te wisselvallig.

Club Brugge gaf tussen de lijnen door al aan dat Nusa in het Jan Breydelstadion kan blijven. De Belgische landskampioen heeft de centen niét nodig én een speler met de kwaliteiten van de aanvaller is altijd welkom. "De kans is héél groot dat ik een transfer zal maken", was de duidelijke repliek van de speler op die stelling.

Maakt Antonio Nusa van Club Brugge deze zomer een transfer?

Ondertussen moet ook Nicky Hayen knopen doorhakken. Met Christof Tzolis heeft blauw-zwart een toptransfer gerealiseerd. Bovendien voetbalt de Griek bij voorkeur van op links. Net als… Nusa. Daarnaast zijn ook de andere aanvallende posities bij Club Brugge (minstens) dubbel bezet.

Verdient Nusa op dit moment een basisplaats? Die vraag moet Hayen beantwoorden. Maar zal de marktwaarde van Nusa blijven dalen als hij op de bank zal verzeilen? Die vraag moet zelfs niet beantwoord worden…