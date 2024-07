Aanduidingen speeldag 2: bekijk hier welke scheidsrechter de eerste topper fluit of de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Speeldag 1 is weer achter de rug, de Jupiler Pro League is op gang getrapt. Veel spektakel kregen we nog niet te zien, maar speeldag 2 staat alweer voor de deur. Bekijk hier welke scheidsrechters aangeduid werden voor de wedstrijd van uw ploeg.

Op vrijdag 2 augustus neemt Union SG het thuis op tegen Beerschot. Nicolas Laforge zal hier fluiten en wordt geholpen door Jan Boterberg als VAR. Een dag later ontvangt KV Mechelen KVC Westerlo. Bram Van Driessche moet deze partij in goede banen leiden, bijgestaan door Simon Bourdeaud'Hui. Een paar uur later is het de beurt aan OH Leuven en KRC Genk. Wesli De Cremer trekt zijn scheidsrechterspak aan voor deze wedstrijd. Lothar D'Hondt is VAR van dienst. Charleroi zakt zaterdag nog af naar Stayen om het op te nemen tegen STVV. Bert Put fluit deze partij terwijl Nathan Verboomen hem helpt vanuit Tubeke. Zondag krijgen we met Antwerp-Anderlecht al meteen een eerste topper te zien. Erik Lambrechts werd aangeduid om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Nicolas Laforge kan hem eventueel naar het scherm roepen. Verder komen ook Cercle Brugge en KV Kortrijk nog aan de bak. Wim Smet is scheidsrechter in het Jan Breydelstadion en Bert Put zal VAR zijn. Standard ontvangt Club Brugge nog op Sclessin. Lawrence Visser zal deze wedstrijd leiden en wordt geholpen door Jasper Vergoote. Tenslotte neemt KAA Gent het nog op tegen FCV Dender. Jan Boterberg fluit de speeldag af, terwijl hij geholpen kan worden door Brent Staessens.