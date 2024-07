Heel goed nieuws voor Anderlecht in zeer lastig dossier

Het dossier van Ludwig Augustinsson is al wekenlang aan de gang en wordt besproken achter de schermen bij RSC Anderlecht. De Zweedse verdediger werd vorig seizoen uitgeleend door Sevilla en wist zich meteen te vestigen als een vaste waarde.

Anderlecht wil graag met de speler door, en Augustinsson wil graag bij Anderlecht blijven. Het klinkt simpel, maar dat is het niet. De onderhandelingen zaten muurvast de laatste tijd.

Het salaris van Augustinsson zou een struikelblok zijn geweest. Anderlecht keek zelfs naar een alternatief op de linkerflank, met Jayden Meghoma van Southampton.

Maar volgens informatie uit de Spaanse pers zouden Augustinsson en Sevilla elkaar hebben ontmoet om een contractontbinding te bespreken. Het ziet er dus goed uit voor Anderlecht.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dan weer dat paars-wit er echt werk van maakt en dat de gesprekken volop aan de gang zijn. Er zou een contract van drie seizoenen klaarliggen.

⏳🟣 #RSCA working hard to make Ludwig Augustinsson’s happening!

🗣️ Talks are advanced with the Swedish left back who wants to come back on permanent move to #JPL.

✍🏼 Three years contract on the table. #mercato #SevillaFC https://t.co/bUkTIjzkXN pic.twitter.com/07oFWE4Csc