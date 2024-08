Transfer van Mike Penders moet noodlijdende provincialer redden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mike Penders staat op een straffe transfer. De doelman van KRC Genk lijkt de overstap naar Chelsea te maken.

KRC Genk en doelmannen. Het is over de jaren een enorm groot succesverhaal geworden. En ook nu lijkt er een sprookje werkelijkheid te worden.

Mike Penders zou voor 20 miljoen euro verkassen naar Chelsea. Een financiële opsteker voor KRC Genk, maar ook een noodlijdende eersteprovincialer zou daarvan profiteren.

Bij Bregel Sport loopt het de laatste weken aardig fout. De trainer stapte op, de spelersgroep kwam in opstand en er werd al twee keer forfait gegeven in een oefenwedstrijd.

Volgens Het Belang van Limburg zit de club in financiële problemen. De transfer van Penders zou de club echter kunnen redden.

Als Penders eigendom wordt van Chelsea, dan strijkt Bregel Sport een opleidingsvergoeding op en die is voldoende om het tij te keren bij de club.

Al stelt de eerder opgestapte trainer Rocco Noviello daar wel vragen bij. Op die opleidingsvergoeding zal het even wachten zijn.

“De spelers en ikzelf geven de club nog twee weken om alles op orde te stellen”, vertelt hij aan de krant. “Iedereen weet dat er betalingsachterstanden zijn. Belangrijker is dat er momenteel werkelijk niets in orde is. Daarom gaf ik eerder mijn ontslag.”

De spelersgroep vroeg hem om terug te keren. “Daarna heb ik besloten het bestuur twee weken te gunnen om orde op zaken te stellen.”