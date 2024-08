'Interesse is groot: Royal Antwerp FC speelt het hard en wil miljoenen op tafel'

Trekt Michel-Ange Balikwisha naar de Schotse competitie? Voorlopig nog niet. Er zijn kapers op de kust en Antwerp wil het maximale eruit gaan halen, zo lijkt het. En dus kan er de komende dagen nog veel gebeuren.

De interesse van Celtic FC voor Michel-Ange Balikwisha is zeker niet nieuw en de Schotse club wil hem dan ook heel graag zo snel mogelijk aan boord hebben. Op persoonlijk vlak zijn er zeker al gesprekken geweest tussen club en speler.

Zelfs trainer Brendan Rogers heeft met Balikwisha aan tafel gezeten richting de toekomst. De deal zit echter voorlopig muurvast. Antwerp FC stelt namelijk heel hoge eisen, wist transferjournalist Sacha Tavolieri vrijdag al te zeggen.

© photonews

The Great Old schermt met andere geïnteresseerden vanuit Duitsland en Frankrijk en weet dan ook dat de miljoenen er sowieso kunnen komen, ook als Celtic Glasgow niet wil geven wat stamnummer 1 eigenlijk wil krijgen.

Sterkhouder van Antwerp

Op die manier zetten ze de druk op de ketel bij de Schotten, die heel graag de speler in huis willen halen en dus misschien wel water bij hun wijn moeten gaan doen. We gaan het de komende dagen en weken met u mee opvolgen.

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht is al enkele jaren bij Antwerp actief. Hij speelde afgelopen seizoen 33 wedstrijden in de Jupiler Pro League en was van tel in dertien doelpunten: 7 goals, 6 assists. Daarmee was hij een sterkhouder voor Royal Antwerp FC.