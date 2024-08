'Anderlecht heeft sterke move gemaakt voor talent van Inter Milan'

Anderlecht heeft officieel nog maar twee nieuwe spelers kunnen voorstellen deze transferperiode. Jan-Carlo Simic, Thomas Foket en Ludwig Augustinsson werden al voorgesteld.

Maar Jesper Fredberg zit niet stil en is de transfermarkt nog aan het afspeuren, op zoek naar versterking. Die zou de club nu bij Inter Milan gevonden hebben.

Volgens journalist Gianluca Di Marzio heeft Anderlecht zijn oog laten vallen op Issiaka Kamate, een 20-jarig talent dat bij Inter Milan speelt.

Daar ligt hij nog twee seizoenen onder contract. Hij speelt er echter vooral mee met de beloften, zijn debuut voor de A-ploeg heeft hij nog niet gemaakt.

Anderlecht heeft volgens Di Marzio een sterk voorstel gedaan om de speler te lenen met een aankoopoptie. Nu blijft het afwachten wat Inter ervan vindt...

