Euvrard streng ondanks ruime 4-1 zege: "Dat tegendoelpunt? Daar moet de keeper baas zijn..."

Promovendus Dender heeft zijn start niet gemist, dat is het minste dat je kan zeggen. Na een gelijkspel tegen Union en een overwinning bij KAA Gent, volgde er een ruime 4-1 zege tegen KV Kortrijk.

Werkpunten

Al wil trainer Vincent Euvrard toch nog de kalmte bewaren in de kleedkamer. "Het was een hoopgevende prestatie maar er zijn nog genoeg werkpunten. Vandaag mogen we genieten maar volgende week moeten we weer hard werken en bescheiden zijn. We hebben 7 punten en dat is mooi, maar daarmee blijf je niet in eerste klasse", is hij meteen duidelijk.

Wat die werkpunten zijn voor Dender, vertelde Euvrard eveneens: "De openingsfase van de wedstrijd was echt niet goed genoeg. Kortrijk was bijna een halfuur sterker en we moesten het spel ondergaan. We konden er te weinig tegenover stellen en waren te zenuwachtig", vond de Dender-trainer.

Tegendoelpunt

Nog een werkpuntje was misschien wel het tegendoelpunt op slag van rust, een kopbal van in de kleine rechthoek na een corner. "Dat zullen we nog moeten analyseren wat daar fout liep. Misschien werd Verrips daar wel geraakt? Niettegenstaande... een doelman moet daar baas zijn in de kleine rechthoek."

Sterk blok

Toch gaf Dender niet al te veel kansen weg én scoorden ze twee prachtige doelpunten. "Dat eerste was echt genieten, een werelddoelpunt van collectieve kwaliteit. Daarna volgde dat klassedoelpunt van Nsimba dat ons op rozen zette. Wanneer we controle hebben, geven we amper iets weg", wist ook Euvrard.

"Dat lieten we tegen Gent vorige week zien en nu ook. We kunnen moeilijke momenten overleven zonder al te veel weg te geven. Maar er zijn zeker nog werkpunten", besloot hij.