Romeo Lavia openlijk over zijn periode bij Chelsea: "Het was geen makkelijke keuze maar..."

Na veel blessureleed lijkt Romeo Lavia weer op de weg terug te zijn. De Belgische middenvelder maakte alvast veel indruk in de voorbereiding onder nieuwe coach Enzo Maresca.

Romeo Lavia maakte vorig seizoen voor 62 miljoen euro de overstap van Southampton naar Chelsea. Wegens blessureleed kon de Rode Duivel nog maar één keer spelen voor de Blues.

Lavia doorliep de jeugd van Anderlecht vooraleer hij op zijn zestiende tekende bij Manchester City. In een interview met de BBC sprak de 20-jarige middenvelder openlijk over zijn eerste seizoen bij Chelsea met blessureleed.

“Ik zou zeggen dat het pech was en ik probeerde telkens weer bij te benen," zei hij openlijk. "Mijn lichaam liet me een paar keer in de steek."

Lavia kon vorig seizoen kiezen tussen zowel Liverpool als Chelsea. “Het was een makkelijke keuze. De interesse van Liverpool was er, maar in mijn hoofd wilde ik voor Chelsea spelen."

Net als Cole Palmer zei Lavia dat hij Manchester City verliet omdat hij in het eerste elftal wilde spelen. “Het was geen moeilijke beslissing, simpelweg omdat ik voelde dat ik klaar was om te spelen. Ik had een goed gesprek met de Pep Guardiola en hij zei: 'Luister, je bent jong en je moet je ontwikkelen.' Hij was er eerlijk over.”

Dit weekend start opnieuw de Premier League. Lavia ontvangt met Chelsea thuis zijn ex-ploeg en titelverdediger Manchester City.