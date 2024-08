'Club Brugge drijft de druk op en heeft eerste ... wintertransfer al zo goed als beet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge blijft de transfermarkt nauwlettend in de gaten houden en heeft al een nieuwe middenvelder op hun verlanglijst geplaatst. Opvallend: die zou pas in januari ook effectief de overstap kunnen maken.

Vorig seizoen wisten ze bij Club Brugge al een aantal zomerdeals te doen terwijl het seizoen nog bezig was, nu lijken ze alvast op weg naar een eerste ... wintertransfer. Op die manier doen ze bij blauw-zwart wel erg snel zaakjes.

De selectie van Club Brugge leek zo goed als helemaal klaar, maar de seizoensstart van blauw-zwart is niet naar behoren. Nicky Hayen staat al onder druk en zou volgens sommige bronnen al moeten vrezen voor zijn job.

© photonews

Toch is Club Brugge redelijk actief geweest op de transfermarkt en is blijven rondkijken, zelfs nu de kern klaar lijkt te zijn. Volgens transferspecialis Sacha Tavolieri hebben de mensen van het bestuur van Club Brugge al een middenvelder op hun lijst gezet ... die pas in januari kan worden aangetrokken.

Brugge wil een MLS-middenvelder aantrekken... in januari

Jack McGlynn, een centrale middenvelder van Philadelphia Union, wordt intern gewaardeerd en beschouwd als een goede kortetermijnoptie. De 21-jarige speler staat tot december 2025 onder contract in de USA.

Hij zou dus na het einde van het MLS-seizoen worden aangetrokken. De speler die op de Olympische Spelen heeft gespeeld met de Verenigde Staten wordt gewaardeerd op vier miljoen euro als we Transfermarkt mogen geloven.