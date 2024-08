Toby Alderweireld legt uit wat er voor hem het moeilijkste is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geen Toby Alderweireld meer als de Rode Duivels spelen? Wel, niet helemaal. Vanaf de Nations League zal hij optreden in een erg opvallende, nieuwe rol. Mega Toby wordt namelijk analist voor VTM bij de wedstrijden van de Nations League.

Vanaf 9 september zullen we Toby Alderweireld aan de slag zien als analist bij de Rode Duivels in de Nations League, maar ook onder meer in de Champions League. Dat heeft Het Laatste Nieuws laten weten.

Hij heeft nu uitgelegd bij de krant waarom hij nu al een eerste stap maakt als analist. Het vak van trainer zegt hem niets wat dat betreft, maar analist wil hij graag worden. En dus lijkt hij nu al klaar om er het beste van te maken.

© photonews

"Ik ben inderdaad 35, maar het is niet zo dat ik elke ochtend stijf wakker word. Of dat ik na een wedstrijd uren massage nodig heb. Ik kan natuurlijk niet spreken in de plaats van Modric, maar ik krijg het steeds moeilijker met de mentale belasting."

Graag in het voetbal blijven

"Elke dag weer jezelf bewijzen, elke dag jezelf moéten bewijzen. Begrijp me niet verkeerd; ik voetbal nog graag, en zolang ik speel, ben ik honderd procent gefocust. Maar ook: ik besef dat ik tijd mis met de kinderen."

"Ik heb als tiener, toen ik naar Ajax trok, vrij makkelijk kunnen loskomen van mijn ouders, maar het gemis van mijn kinderen is lastig voor mij. Het maakt dat ik steeds meer nadenk over wat ná mijn actieve carrière. Ik wil graag in het voetbal blijven."