Ex-coach Anderlecht zit nu bij Club Brugge en laat zich uit over twee nakende vertrekkers

Robin Veldman was ooit even coach van de A-kern van RSC Anderlecht en maakte er furore bij de beloften. Nu moet hij hetzelfde gaan doen bij de beloften van Club Brugge: Club NXT. Hij blikt alvast vooruit.

Club NXT begon zijn seizoen in de Challenger Pro League met een knappe 4-0 zege tegen Lokeren-Temse. Het team wil er dit seizoen staan, maar mogelijk zullen er wel nog een aantal zaken gaan gebeuren op de transfermarkt.

In de wedstrijd tegen Lokeren-Temse mocht Daniel Perez een kwartier voor tijd invallen, van William Simba was dan weer geen sprake in de selectie. Beide spelers lijken dan ook op weg naar de uitgang uit The Farm van blauw-zwart.

© photonews

Dat geeft de coach dan ook toe in gesprek met Het Nieuwsblad: "Het klopt dat ze aan het einde van hun cyclus bij ons aan het komen zijn. En er is best wat vraag naar hun profielen", aldus Veldman heel erg eerlijk.

Einde verhaal bij Club NXT

"Maar in afwachting trainen ze mee met ons. Ze doen dat schitterend, want ze delen hun ervaring met de ploeg", geeft de Nederlander nog aan. Beide spelers zouden nochtans nog bij Club Brugge en Club NXT kunnen blijven.

Simba heeft nog een contract tot juni 2025, maar met optie op een extra jaar. En de Venezolaan ligt nog tot juni 2026 onder contract. Toch mogen beiden vertrekken en er zou dus voldoende interesse in hen zijn om te verkopen.