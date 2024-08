📷 'Laatste uur geslagen voor Jean Butez: deze twee opties liggen nog op tafel'

In de meeste landen gaat de zomermercato zijn laatste momenten in. Het is nagelbijten voor doelman Jean Butez of er nog een transfer uit de bus komt.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri liggen er nog twee opties op tafel, al zijn die wel aan dezelfde voorwaarden gekoppeld.

Butez staat nog bij Lens en Burnley in beeld om de ploeg te vervoegen, maar dan moet er wel eerst nog iemand anders die club verlaten.

Bij Lens is dat Brice Samba, bij Burnley gaat het om James Trafford. Eerst moeten zij weg zijn vooraleer de Fransman aangeworven kan worden.

Als het vanavond niet meer lukt, dan zijn er voor Butez nog enkele opties, zoals een transfer binnen de Jupiler Pro League of richting Saoedi-Arabië.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

🧤🇫🇷 At Royal #Antwerp FC, Jean Butez stays in the starting blocks in case of movements abroad.



🟡🔴 #RCLens already agreed terms with the French goalkeeper but WON’T move if Brice Samba stays… What’s currently the case.



🔵🟣 Also, #BurnleyFC put Jean… pic.twitter.com/96Z9XAeIbo