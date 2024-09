KV Mechelen verrast met voormalige speler van Club Brugge en OH Leuven: "Wat even geleden nog ondenkbaar leek hebben we gerealiseerd"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen heeft nog versterking gevonden op de transfermarkt. Ahmed Touba wordt gehuurd van Basaksehir, met aankoopoptie.

KV Mechelen heeft verrast met een nieuw gezicht op woensdag. De club maakte officieel bekend dat Ahmed Touba getekend heeft bij de Kakkers.

Hij wordt gehuurd van het Turkse Basaksehir. Beide clubs vonden ook een overeenkomst over een aankoopoptie. Touba is geen onbekende in de JPL.

Club Brugge haalde de verdediger in 2014 weg bij de jeugd van Zulte Waregem. Later werd hij aan onder meer OH Leuven verhuurd, waar hij negen wedstrijden speelde.

Na een nieuwe uitleenbeurt in Bulgarije trok hij in 2020 definitief naar RKC Waalwijk, met tien optredens voor blauw-zwart op zijn naam. Twee jaar later werd hij aan de Turkse club verkocht.

Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij het Italiaanse Lecce en nu keert hij dus terug naar de Jupiler Pro League. "Met Ahmed halen we een echte leider binnen. Zijn ervaring op het hoogste niveau & zijn gestalte zorgen voor extra mogelijkheden binnen het team", begint sportief directeur Tim Matthys op de clubwebsite.

"De inspanningen die we aan het begin van deze transferperiode deden om hem naar Mechelen te halen, waren cruciaal om hem uiteindelijk over de streep te trekken. Wat in het begin van deze transferperiode nog ondenkbaar leek, hebben we nu toch weten te realiseren", besluit hij.