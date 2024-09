Timmy Simons legt haarfijn uit waar hij botste met Club Brugge en Zulte Waregem

Timmy Simons is momenteel de trainer bij Westerlo. Daar loopt het voorlopig allemaal op wieltjes.

10 op 18, Timmy Simons en Westerlo zijn er best tevreden mee. Als nieuwe coach op het hoogste niveau je meteen laten gelden, het is niet voor iedereen weggelegd.

Toch had hij eigenlijk al wat sneller hoofdcoach op het hoogste niveau willen zijn, voor een volledig seizoen. Dat lukte niet bij Club Brugge en ook niet bij Zulte Waregem.

“Ik ben bij Club Brugge begonnen als assistent van de eerste ploeg. Op advies van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert heb ik na één jaar al een stap teruggezet, naar de U16”, vertelt Simons in HUMO.

Een actie waar hij het zelf niet mee eens was. “Ik had de ambitie uitgesproken om hoofdtrainer te worden en zat al bij de eerste ploeg. Waarom zou ik er dan weggaan en er weer naartoe moeten groeien? Achteraf gezien is het de beste beslissing gebleken.”

Timmy Simons is overtuigd van zichzelf

Eenzelfde verhaal bij Zulte Waregem. Simons hield de club samen met Davy De fauw in eerste klasse, maar daarna werd Mbaye Leye aangesteld als trainer.

“Hun insteek was dat ze me langer bij de club wilden houden. Als hoofdcoach is het risico groot dat je vroeg of laat wordt afgeserveerd, dus dachten ze aan een andere functie. Daar had ik geen zin in”, klinkt het.

Die zes maanden hoofdtrainer zijn smaakten naar meer. “Ik heb hun gezegd dat ik genoeg lef had om voor die groep te staan. En dat we als vrienden uit elkaar zouden gaan, als ze me na drie maanden zouden ontslaan. Zo overtuigd was ik van mezelf.”