Antwerp pakt uit met toptransfer: Dennis Praet legt medische testen af

Dennis Praet lijkt op het punt te staan om deze zomer de grote versterking van Antwerp te worden. Momenteel ondergaat hij medische tests. Als die geslaagd zijn, staat niets zijn overgang naar The Great Old meer in de weg.

De medische testen lijken een formaliteit te worden. Antwerp kan hem transfervrij binnenhalen. Alhoewel ook Anderlecht interesse toonde, trekt Praet dus naar de Bosuil. Bij zijn ex-club wilden ze jonge spelers als Stroeykens en Leoni niet blokkeren.

Praet stond al eerder op de radar van Antwerp, maar in de winter kon de transfer niet doorgaan vanwege een te hoge vraagprijs van Leicester City. Na de verkoop van Mandela Keita aan Parma en de wens van coach Jonas De Roeck om het middenveld te versterken, kwam Praet opnieuw in beeld.

Nu hij transfervrij is, lijkt hij te kiezen voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League in plaats van het buitenland. Al had hij wel gerekend op meer interesse vanuit Italië, waar hij graag had teruggekeerd.

De middenvelder, die in 2016 Anderlecht verliet voor Sampdoria en later door Leicester City werd aangetrokken voor bijna 20 miljoen euro, zag zijn contract niet verlengd in Engeland.

Hoewel hij zijn conditie individueel heeft onderhouden, is hij nog niet wedstrijdfit, maar zou hij snel inzetbaar moeten zijn. Een topversterking voor Jonas De Roeck en de zijnen.