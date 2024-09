Spelers die flaters begingen tegen Cercle mogen blij zijn dat Fink trainer van Genk is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk boekte zaterdag zijn vierde zege op rij. Nu werd Cercle Brugge geklopt (2-3).

11 goals scoorde Genk in zijn vier laatste wedstrijden, maar het kreeg er ook wel zeven om de oren. Toch leverde dat een knappe twaalf op twaalf op en daarmee zijn ze in de Cegeka Arena ontzettend blij.

Al hadden de Limburgers tegen De Vereniging wel een andere match kunnen hebben. “Eigenlijk had dit een heel eenvoudige zege moeten zijn. Genk was een klasse te sterk voor een naïef spelend Cercle”, zegt Stef Wijnants in Het Belang van Limburg.

De zege was oververdiend, maar Genk schoot zich wel zelf twee keer in de voet door individuele fouten van spelers. “Tolu werkte de bal slecht weg bij de 1-1 en bij de tweede tegengoal had Van Crombrugge niets te zoeken zo ver uit zijn goal. Dat zijn fouten die afgestraft worden op dit niveau.”

Voor Wijnants mogen de twee zich gelukkig prijzen dat Thorsten Fink trainer is bij Genk. “Als coach ligt zijn focus op één goal meer maken dan zijn tegenstander. Een beetje zoals Wouter Vrancken twee jaar geleden.”

Een goal meer scoren dan de tegenstander was toen het motto en dat zorgde voor de nodige spelvreugde. “Alleen wil je niet elke week drie keer moeten scoren om een wedstrijd te kunnen winnen”, besluit Wijnants.