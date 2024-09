Patrick Goots is duidelijk voor Dirk Kuyt: "Puntje tegen STVV volstaat niet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot blijft met 1 op 21 allerlaatste in de stand. Tegen STVV is het volgend weekend echt van moeten geworden.

Eén schamel puntje heeft Beerschot achter zijn naam. De ploeg van trainer Dirk Kuyt krijgt te gemakkelijk doelpunten tegen. Afgelopen weekend waren dat er weer drie op Charleroi.

“Het was opnieuw véél te weinig”, stelde Goots vast in Gazet van Antwerpen. “Beerschot dwingt te weinig kansen af. Verlinden liet nochtans een goede indruk, maar de voortzetting is te weinig. Als je dan ook nog eens drie goals om de oren krijgt, ben je ver van huis.”

Voorlopig stond trainer Dirk Kuyt nog niet ter discussie, maar dat zal de komende weken wel veranderen als er geen punten gepakt worden.

Zo is er al een belangrijk duel tegen STVV volgend weekend op de agenda. Onder de nieuwe trainer Felice Mazzu pakten zij hun eerste overwinning van het seizoen.

“Goed of slecht voetbal maakt komende zaterdag niet uit, die match móét gewonnen worden om in de race te blijven. Met een puntje moeten ze niet afkomen. Dat volstaat heus niet om de ploeg wat zuurstof te geven richting de stadsderby over twee weken.”