Deze drie buitenlandse clubs informeerden naar Anders Dreyer, maar: 'Anderlecht schoot zichzelf in de voet en zit nu met een probleem'

RSC Anderlecht had gehoopt om afgelopen transferperiode munt te slaan uit Anders Dreyer. Het tegenovergesteld was echter waar. Er liep in het Lotto Park géén enkel bod binnen voor de Deen.

Nochtans was er wel (vage) interesse voor Anders Dreyer. 1.FSV Mainz 05, Union Berlin en Feyenoord informeerden naar de voorwaarden, maar de interesse was gelijk over toen de transfersom ter sprake kwam.

La Dernière Heure weet dat RSC Anderlecht een prijskaartje van vijftien miljoen euro rond de nek van de Deen had gehangen. Het vervolg: er liep simpelweg géén enkel bod - ook geen lagere som - binnen. En dat is ook voor de toekomst een probleem.

Het was nochtans hét moment om Dreyer te verkopen. De 26-jarige flankaanvaller had er een fantastisch seizoen opzitten en was geselecteerd voor het EK in Duitsland. Bovendien schat ook Transfermarkt zijn marktwaarde op de bovenvermelde vijftien miljoen euro.

Meer zelfs: Fredberg had op de verkoop van Dreyer gerekend om de bankrekening te vullen én vervolgens zelf versterkingen naar het Lotto Park te halen. Enkel voor Jan-Carlo Simic werd de portefeuille deze zomer opengetrokken.

Heeft RSC Anderlecht dé kans verkeken om munt te slaan uit Anders Dreyer?

Het uitblijven van een bod is alvast geen goed teken voor de toekomst. De kans lijkt klein dat Dreyer - momenteel zoekt de Deen naar zijn vorm - opnieuw de statistieken van vorig seizoen zal halen. En dan zal een nieuw toereikend bod sowieso uitblijven…