Alexis Flips reageert op hartverwarmend spandoek van Anderlechtfans

Alexis Flips keerde met Charleroi terug naar het Lotto Park. Hij kreeg de nodige steun van het thuispubliek.

Tijdens de eerste helft werd er een spandoek ontrold door de Anderlechtfans: "Courage Flips". Een boodschap die men zou kunnen opvatten als een manier om hem aan te moedigen in zijn nieuwe sportieve uitdaging.

Maar in werkelijkheid gaat het in de eerste plaats om een steunbetuiging aan het persoonlijke drama dat Flips en zijn vrouw meemaakten. Ze verloren hun ongeboren kindje.

Desondanks is het ook een vingerwijzing naar de deze week ontslagen trainer van Anderlecht. Het publiek toont genegenheid voor een speler die weinig speelkansen heeft gekregen onder Brian Riemer.

Na een uur kwam Flips invallen bij Charleroi en daarbij werd hij opnieuw toegejuicht door het thuispubliek. Hij speelde een goede partij en ging na de wedstrijd de tribune van Anderlechtfans groeten, waar hij opnieuw toegejuicht werd.

"De supporters hebben me echt een warm welkom gegeven, ik had het gevoel dat ik weer thuis speelde, dat is moeilijk te bevatten", glimlachte hij bij DAZN.

Hij sprak ook over het ontslag van Riemer, zonder over de trainer te spreken. "Ze hebben een moeilijke week intern gehad, maar ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we het grote Anderlecht weer zien. Hoewel ik toch hoop dat ze dit seizoen achter ons eindigen", besloot hij lachend.

Ook op sociale media kwam Flips terug op de steun die hij van het Anderlechtpubliek kreeg. "Heel erg bedankt! In deze moeilijke periode verwarmt het mijn vrouw en ik mijn hart .. groot respect voor jullie", klonk het.