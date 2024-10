Ivan Leko is klaar voor zijn allereerste Clasico: "Ik vind het echt triest"

Sinds zijn aankomst in januari bij Standard Luik heeft Ivan Leko nog niet de kans gehad om tegen Anderlecht te spelen. Dit weekend maakt de Kroatische coach zich op voor zijn eerste Clasico, een wedstrijd die hij met spanning tegemoet ziet, ondanks het ontbreken van de Luikse supporters

Ivan Leko betreurt deze situatie: "Ik vind het echt triest. Een wedstrijd zonder supporters is voor mij geen voetbal. Deze Clasico zal zonder hun aanwezigheid minder smaakvol zijn, wat jammer is voor het spektakel, vooral gezien de passie van de Standard-fans."

"Ze zullen zeker gemist worden, vooral in een wedstrijd tegen Anderlecht, die altijd bijzonder en intens is. Maar ook op afstand weet ik dat onze supporters achter ons staan, en we zullen alles doen om met een goed resultaat terug te keren uit Brussel."

Ondanks de afwezigheid van de supporters, hoopt Leko dat zijn team zich zondag goed zal laten zien in het Lotto Park. Hij benadrukt dat een Clasico altijd bijzonder is, ongeacht de huidige vorm van beide teams. Leko houdt echter zijn nuchterheid:

"Aan de ene kant wil ik zeggen dat het een wedstrijd als alle anderen is, 90 minuten, elf tegen elf, maar we weten allemaal dat een Clasico anders is. Real Madrid – Barcelona is niet hetzelfde als Real Madrid – Osasuna, met alle respect voor die ploeg. Hier in België is het hetzelfde: Anderlecht – Standard is bijzonder."

Na de onverwachte thuisnederlaag tegen Westerlo moet Standard zich herstellen tegen Anderlecht. Ondanks dat Anderlecht meer individuele kwaliteiten heeft, denkt Leko dat het spel van de Brusselaars goed kan passen bij de stijl van Standard, die dit seizoen sterk presteerde tegen topteams.

"Mijn spelers moeten kalm en gefocust blijven, zoals ze al hebben laten zien in grote wedstrijden. Anderlecht heeft een goed team, dat zagen we donderdag tegen Real Sociedad in de Europa League. David Hubert doet uitstekend werk."

"Het wordt een moeilijke wedstrijd, vooral omdat ik mijn verdediging opnieuw moet aanpassen, maar ik heb vertrouwen in mijn spelers. Ze kennen het plan om een resultaat te halen bij Anderlecht, en waarom zouden we die wedstrijd niet kunnen winnen. We hebben ons goed voorbereid en ik denk dat we zondag een goede kans hebben", aldus Leko.