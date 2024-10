Ryan Mason, de David Hubert van Tottenham, maar hij kon eerst leren van de allerbesten

Ryan Mason wordt waarschijnlijk de nieuwe coach van Anderlecht. Na een gedwongen einde aan zijn spelerscarrière op 26-jarige leeftijd, vanwege een ernstige hoofdblessure, maakte Mason zijn comeback in de voetbalwereld als coach bij Tottenham Hotspur.

Zijn carrière werd abrupt beëindigd toen een hersenscan aantoonde dat hij, bij het koppen van een bal, grote risico's liep op aandoeningen zoals dementie of epilepsie. "Ik moest aan mijn gezin denken", zei Mason toen, die de moeilijke beslissing nam om zijn familie voorop te stellen.

Na zijn revalidatie begon Mason bij Tottenham als jeugdcoach en werkte hij zich op tot ‘Head of Academy Coaching’. Hij nam zelfs twee keer als interim-trainer het roer over, eerst na het vertrek van José Mourinho in 2021 en later na Antonio Conte in 2023.

Hoewel de resultaten niet altijd top waren, werd Mason geprezen om zijn tactische aanpak. Hij kreeg de steun van zowel de spelersgroep als de supporters, wat zijn reputatie als een beloftevolle jonge coach versterkte.

Ondanks dat Tottenham uiteindelijk voor meer ervaren trainers koos, zoals Ange Postecoglou, bleef Mason verrassend genoeg als assistent. Hij heeft echter veel geleerd van de coaches met wie hij samenwerkte, zoals Mauricio Pochettino, José Mourinho en Antonio Conte. Deze toptrainers hebben hun stempel gedrukt op Mason en hem waardevolle inzichten gegeven in tactiek, peoplemanagement en het omgaan met druk op het hoogste niveau.

Nu lijkt Mason klaar voor een nieuwe uitdaging buiten Tottenham. Als mogelijke nieuwe coach van Anderlecht zou hij zijn ervaring met topcoaches in de Premier League kunnen meenemen naar het Lotto Park. Hoewel hij nog weinig ervaring heeft als hoofdcoach, kan hij rekenen op de lessen die hij heeft geleerd van enkele van de beste managers ter wereld.