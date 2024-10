19 van de 29 profclubs hebben problemen: er wordt druk gezocht naar achterpoortjes om de wet te omzeilen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer toegestaan om reclame voor gokbedrijven op de shirts van professionele voetballers te tonen. Dit heeft geleid tot paniek bij de 19 van de 29 profclubs die momenteel met de naam van een gokbedrijf op hun borst spelen.

Aangezien deze sector goed is voor zo’n 10 à 15 procent van de totale voetbalsponsoring is het niet ondenkbaar dat er straks truitjes te zien zijn zonder hoofdsponsor. De clubs zijn druk op zoek naar nieuwe sponsors, waarbij veel samenwerking met gokbedrijven beperkt zal blijven tot de achterzijde of de mouwen van het shirt.

De clubs zijn genoodzaakt om de nieuwe regels te respecteren, maar in België worden er al achterpoortjes gezocht om aan de regels te voldoen, schrijft Het Nieuwsblad. Een voorbeeld is Antwerp, dat overweegt na Nieuwjaar met het logo van AntwerpFirst, de communitywerking van de club, op het shirt te spelen in plaats van met Betfirst.

Dit laat zien hoe clubs proberen hun sponsordeals te behouden, ondanks de strenge wetgeving. In andere landen, zoals Groot-Brittannië en Spanje, zijn vergelijkbare strategieën toegepast, waarbij gokbedrijven community-initiatieven financieren om zo toch een aanwezigheid op de shirts te behouden.

Beerschot bijvoorbeeld speelt met de Star Casino Foundation op de borst, waarbij de gokbedrijf geld steekt in de communitywerking. De toekomst van dergelijke praktijken na 1 januari blijft echter onduidelijk. De Kansspelcommissie houdt toezicht op deze ontwikkelingen en kan boetes opleggen tot meer dan 500.000 euro voor overtredingen van de regelgeving.

Terwijl gokbedrijven ook hun weg vinden naar het amateurvoetbal door goedkopere sponsoring aan te bieden, is er ook hier een verandering op komst. Vanaf 1 januari 2028 zal het voor professionele clubs ook verboden zijn om een goklogo op eender welke plaats van de kledij te plaatsen, terwijl amateurclubs slechts met strikte voorwaarden een logo mogen tonen.